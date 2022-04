Le pape François brandit un drapeau ukrainien de Boutcha

«Les récentes nouvelles de la guerre en Ukraine (...) attestent de nouvelles atrocités, comme le massacre de Boutcha, une cruauté toujours plus horrible, commise aussi contre des civils, des femmes et des enfants sans défense», a déclaré le pape à la fin de son audience générale hebdomadaire au Vatican.

Le pape François a fustigé mercredi la «cruauté toujours plus horrible» qui frappe en Ukraine «y compris contre des civils», en référence au «massacre de Boutcha», avant d’embrasser un drapeau ukrainien en provenance de cette «ville martyrisée».

«Ce sont des victimes dont le sang innocent crie jusqu’au ciel et implore: que l’on mette fin à cette guerre ! Que l’on fasse taire les armes ! Que l’on cesse de semer la mort et la destruction !», a ajouté le souverain pontife. Le pape s’est exprimé en présence d’enfants qui ont fui l’Ukraine : « Ils sont les fruits de la guerre. Ne les oublions pas et n’oublions pas le peuple ukrainien. »

Quelques minutes plus tard, le pape a déployé un drapeau ukrainien devant les milliers de fidèles réunis dans la salle Paul VI. «Ce drapeau vient de la guerre, de cette ville martyrisée, Boutcha», a-t-il déclaré, en présence d’enfants ukrainiens, avant d’embrasser la bannière visiblement noircie par les combats.