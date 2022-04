Réponses à 7 questions qu’on se pose sur l’activité physique

Quatre Belges sur cinq souhaitent faire plus de sport. Pourtant, mettre en place une routine sportive bénéfique pour la santé n’est pas évident pour tout le monde, au contraire. Nous avons posé les questions les plus importantes à Isha Peeters (35 ans), coach chez Basic-Fit.

1. Vaut-il mieux faire du sport le matin ou le soir ?

« Le bon moment dépend principalement de vos style et rythme de vie. Les scientifiques disent qu’il vaut mieux s’entraîner entre 16 et 17 heures, ce qui est difficilement faisable pour la majorité d’entre nous. Bref, choisissez le créneau qui vous convient dans votre planning. »

2. Quelle doit être la durée d’une séance d’entraînement ?

« Dans un monde idéal, vous vous entraînez une petite heure trois fois par semaine. Mais chaque effort compte et mérite une récompense. Des études indiquent que trois Belges sur dix ne font pas de sport par manque de temps, mais des séances plus courtes ne sont pas nécessairement moins efficaces. Ne vous laissez pas trop influencer par les recommandations, faites ce que vous pouvez et ne placez pas la barre trop haut. »

3. Je commence par quoi : cardio ou musculation ?

« D’abord la musculation et ensuite seulement le cardio. Un entraînement cardio consomme beaucoup d’énergie. Après, vous serez probablement trop fatigué pour faire correctement vos exercices de renforcement et vous vous entraînerez moins bien. Il vaut même mieux séparer les deux : faire du cardio un jour et de la musculation le lendemain. »

4. Jusqu’où peut-on aller pendant un entraînement ?

« Le but n’est en aucun cas de ne plus être capable de marcher le jour suivant. Ne dépassez pas vos limites en allant transpirer pendant des heures au club de sport ou en vous focalisant sur une seule chaîne musculaire. Si vous avez trop mal le lendemain, c’est que vous avez forcé. Cela dit, en baver de temps en temps n’est pas nécessairement mauvais. (Rires) Serrez les dents et donnez-vous à fond, mais arrêtez quand la douleur devient vraiment trop forte. »

5. Est-ce que je peux aussi m’entraîner à la maison ?

« Absolument ! Depuis le confinement, le sport hybride est très populaire. Tous nos membres n’ont pas la possibilité de venir au club trois fois par semaine. Nous leur proposons généralement de faire une ou deux séances ici et le reste à la maison. Chez eux, ils se concentrent sur des exercices au poids du corps ou sur le yoga, tandis qu’au club, ils font plutôt de la muscu ou du cardio. Lorsque mes clients me le demandent, j’établis aussi des programmes d’entraînement personnalisés à travailler chez eux. Ils peuvent donc faire du sport hybride tout en étant encadrés. »

6. Comment faire face à une baisse de motivation ?

« Il faut accepter que la motivation ne sera pas toujours au rendez-vous, et que ce n’est pas grave. Si vous remarquez que vous avez vraiment du mal à suivre votre routine sportive, pensez à ce que vous ressentirez après. Dans une heure, vous allez certainement rentrer chez vous avec un sentiment de satisfaction. Et si vous avez besoin d’un petit coup de pouce, ce ne serait pas une mauvaise idée de faire appel à un entraîneur personnel ou d’inviter un partenaire sportif à vous accompagner au club. Il vous motivera à continuer. »

7. Comment faire du sport sans se ruiner ?

« Contrairement à ce que pensent probablement beaucoup de personnes, faire du sport ne revient pas si cher. Chez Basic-Fit, vous pouvez vous entraîner à partir de 19,99 € pour quatre semaines. Il y a plus de 100 clubs dans le pays, donc pas besoin de faire des kilomètres pour aller transpirer une petite heure. Chez nous, vous pouvez travailler sur un très grand nombre d’appareils pour varier au maximum vos séances. Vous pouvez également demander un entraînement personnel, et nous voulons que chacun puisse profiter de cette opportunité à des conditions abordables. Notre Personal Training Intro correspond à une séance ponctuelle d’une heure à un tarif préférentiel pour vous fournir quelques premières explications et des conseils personnalisés. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez vous entraîner régulièrement avec un coach attitré. Généralement une à deux fois par semaine. Lors de ces séances, vous bénéficiez d’un accompagnement intensif et recevez des programmes d’entraînement pour le reste de la semaine. »

