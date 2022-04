Kevin De Bruyne, le sauveur de Manchester City en Ligue des champions: les incroyables stats du Diable rouge en C1

De Bruyne portait pour la 50e fois le maillot de City en Ligue des champions et a prouvé une nouvelle fois son importance au sein de l’effectif de Pep Guardiola.

Pour sa 50e apparition en Ligue des champions sous le maillot de Manchester City, Kevin De Bruyne est parvenu à percer la défense de l’Atlético Madrid, offrant la victoire 1-0 aux siens en quart de finale aller. Le Diable rouge a trouvé le chemin des filets à la 70e minute, parfaitement servi par Phil Foden qui était monté au jeu à peine 90 secondes plus tôt. Grâce à ce but, c’est sans surprise que De Bruyne est reparti avec le trophée d’homme du match. Et il en est un véritable habitué.

En 50 rencontres, le Belge a décroché 29 fois ce titre d’homme du match. Les statistiques époustouflantes de De Bruyne dans cette compétition prouvent à quel point il est essentiel dans le jeu des Cityzens. Sur 50 matches, il a été impliqué dans pas moins de 29 buts (11 goals et 18 assists). Mieux encore : le milieu de terrain avait un pied dans 11 buts lors des 12 derniers matches à élimination directe de la C1.

Une seule ombre au tableau : la coupe aux grandes oreilles ne figure toujours pas à son palmarès. Cette saison 2021-2022 sera-t-elle enfin la bonne pour De Bruyne et les hommes de Pep Guardiola ?