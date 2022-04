Guerre en Ukraine: des manifestants se couchent devant le Conseil européen pour réclamer un embargo sur le gaz et le pétrole (photos)

Ce mercredi matin, devant le siège du Conseil européen, à Bruxelles, une dizaine d’Ukrainiens se sont couchés au sol pour appeler l’Union européenne à cesser ses importations de gaz et de pétrole russes.

Parés de drapeaux jaunes et bleus, les manifestants tenaient en main ou devant eux des photos prises à Boutcha, ville de la banlieue de Kiev où des civils ont été retrouvés exécutés après le passage des soldats russes. Des messages comme « Arrêtez de sponsoriser le génocide » et « Plein embargo sur le gaz et le pétrole » étaient disséminés entre les corps allongés.