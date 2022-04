Boutcha, Irpin... les témoignages dénonçant les horreurs de la guerre en Ukraine se multiplient Des centaines d’habitants disparus dans la région de Kiev, des civils visés « délibérément » à Boutcha, des viols devant des enfants… Les séquelles du siège russe sont partout et les témoignages affluent.

Une poussette abandonnée sous le pont détruit à Irpin, le 7 mars 2022. - AFP.

Par Rédaction et agences Publié le 6/04/2022 à 11:32 Temps de lecture: 5 min

Juste devant mes yeux, ils ont tiré sur un homme qui allait chercher de la nourriture au supermarché » : à Boutcha, Olena a raconté à l’AFP comment des forces russes « brutales », différentes des soldats réguliers, ont semé la terreur dans la ville. Située à 30 km au nord-ouest du centre-ville de Kiev, la localité a été occupée par l’armée russe dès le 27 février, restant inaccessible pendant plus d’un mois.

« Au début, il y avait surtout des jeunes soldats (russes). Puis, deux semaines plus tard, il y en a eu d’autres. Plus âgés, ils avaient plus de 40 ans. Ils étaient brutaux. Ils ont maltraité tout le monde. Et c’est là que les massacres ont commencé », ajoute-elle, avant de s’interrompre, pensive, le regard sombre. Seules les femmes étaient autorisées à sortir pour aller chercher de l’eau ou de la nourriture, les hommes, eux, n’avaient pas le droit de se rendre dans les rues et devaient rester chez eux.

« Nos voisins sont sortis pour aller jeter les poubelles, il était environ 17h00, c’était deux hommes et une femme. L’un des hommes avait servi dans l’armée. Ils ne sont pas revenus. Ils ont été retrouvés par les femmes de notre immeuble, en allant chercher du bois dans la cour d’une maison. Les cadavres gisaient dans le sang sur le sol, avec des traces de balles », détaille l’habitante.

Lorsque la ville de Boutcha a été libérée de l’occupant russe ce samedi après 40 jours de combats acharnés, les images de désolation ont fait le tour du monde. Des corps à même le sol, mains liées dans le dos, habitants abattus sur leur vélo, membres humains qui dépassent des fosses communes. Des récits d’habitants évoquent des exécutions sommaires de civils : les yeux bandés, tués d’une balle dans la nuque.

Des cadavres abandonnés

Dans la rue Kirova à Boutcha, une vingtaine de cadavres. Plus ou moins un kilomètre de morts. Ils ont été abandonnés là, personne n’a eu le courage d’aller les chercher, si bien qu’ils ont été la cible de l’ultime vague de fureur des Russes quittant la ville. Des derniers tirs de mitrailleuse, distribués en rafale.

Le cimetière étant trop loin, d’autres corps ont été enterrés dans les jardins situés devant les maisons. Inhumés sans façon par des proches terrifiés, dans des trous creusés à la hâte, de nuit, dans une terre gelée. D’autres témoins parlent de logements vandalisés, de fouilles à la recherche d’argent, de bijoux et de nourriture. Mais ce n’est rien quand on sait que certains soldats n’ont pas hésité à tuer les occupants d’une maison : « Ils ont traîné les cadavres hors des lits pour y dormir à leur place. »

Des viols après l’exécution des maris

De nombreux témoignages de viols sont également rapportés, notamment à Kateryna Haliant, une psychologue clinicienne qui a choisi de recevoir en consultation, gratuitement et de manière anonyme, des jeunes filles et des femmes affirmant avoir été violées par des militaires russes dans des territoires que ces derniers occupaient.

Les histoires se ressemblent, « comme si les Russes avaient planifié tout cela », juge Kateryna Haliant. « D’abord, le matin ou l’après-midi, les soldats vérifiaient qui vivait dans les maisons. Puis ils revenaient le soir, tuaient les éventuels hommes du foyer, pillaient l’argent et les objets précieux. Ils mangeaient et buvaient ce qu’ils trouvaient dans la maison et, quand ils étaient saouls, ils violaient les filles et les femmes. Même en présence d’enfants », raconte-t-elle, précisant que dans quasiment tous les cas connus par elle et ses collègues, il s’agit de viols en réunion commis par des hommes de tous âges.

Au moins 167 enfants tués

L’invasion russe a également été très meurtrière pour les enfants. Au moins 167 enfants ont été tués et 279 ont été blessés depuis le début de la guerre. Quelque 927 écoles et bâtiments scolaires ont été endommagés par des tirs d’obus et des bombardements, a ajouté le bureau du procureur général ukrainien, dans un message sur Telegram.

Les enfants ont été principalement touchés dans la région du Donetsk, à l’est de l’Ukraine (81), dans la région de Kiev et ses environs (78) et dans la région de Kharkiv (64), d’après les informations de la BBC.

400 habitants disparus dans la région de Kiev

Quelque 400 habitants de la commune de Hostomel, dans la région de Kiev, sont toujours portés disparus, 35 jours après le début de l’invasion russe, selon le responsable de l’administration militaire locale. Plusieurs habitants ne donnent plus aucun signe de vie et les corps de personnes dont on sait qu’elles ont été tuées n’ont pas pu être retrouvés, selon Taras Dumenko.

Plusieurs habitants de Hostomel ont également été retrouvés à Boutcha, une autre localité de la région de Kiev, où la découverte de dizaines de civils assassinés le week-end dernier, après le retrait des troupes russes, a soulevé une vague d’indignation.

Zelensky appelle l’ONU à ne pas laisser agir la Russie en toute impunité

Volodymyr Zelensky a exhorté mardi l’ONU à agir « immédiatement » face aux « crimes de guerre » commis selon lui par la Russie dans son pays, sans quoi les Nations unies n’auraient qu’à « simplement fermer ». Il a en outre appelé à ce que la Russie soit exclue du Conseil de sécurité de l’ONU et à une réforme du système des Nations unies, afin que « le droit de veto ne signifie pas le droit de tuer ».

Il a également fait diffuser une vidéo présentant des images très crues de personnes tuées en Ukraine, dont la violence a provoqué une réaction indignée de la présidente en exercice de cette instance. Ce sont des « images épouvantables », a déclaré l’ambassadrice britannique Barbara Woodward, en se disant « scandalisée ». Plusieurs corps ou parties de corps figuraient sur ces images, sur un fond sonore accentuant la dramatisation de la vidéo.