L’ultime test de la méga fusée lunaire de la Nasa suspendu

La répétition générale pour SLS (pour Space Launch System) et le décollage de SpaceX prévu vendredi ont tous deux lieu à Cap Canaveral en Floride, respectivement sur les aires de lancement 39B et 39A du centre spatial Kennedy.

Cette suspension a pour objectif de permettre le lancement en fin de semaine d’une fusée de SpaceX, qui doit acheminer trois hommes d’affaires et un ancien astronaute vers la Station spatiale internationale, a annoncé l’agence spatiale américaine mardi.

Pour cet ultime test avant son décollage pour la lune plus tard cette année, toutes les étapes menant à un lancement doivent être répétées, du remplissage des réservoirs au compte à rebours final, stoppé juste avant l’allumage des moteurs.

La date de décollage doit être annoncée à l’issue de la répétition générale. Une fenêtre de lancement est possible début juin et Mike Sarafin a dit mardi ne pas être « encore prêt à l’abandonner ». Une autre fenêtre de lancement est possible début juillet.