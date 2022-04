Villégiature: une cabane dans le potager à Ciney

A la ferme de Linciaux, les voyageurs peuvent séjourner dans une cabane tout confort au cœur d’un potager. Une destination idéale pour se ressourcer, mais aussi pour découvrir cette ferme pas comme les autres et ses produits bios en circuits ultracourts.

Très à la mode ces dernières années, les cabanes touristiques sont généralement implantées dans les arbres, au bord de l’eau, au cœur d’une forêt… A la ferme de Linciaux, à Ciney, on a toutefois préféré comme cadre… le potager ! Il ne s’agit évidemment pas d’un lopin cultivé au fond du jardin, mais d’un véritable potager en permaculture aménagé sur pas moins de 30 ares. Clos par un ancien mur de briques, il constitue une oasis à l’abri du bruit et des regards tout en offrant diverses distractions.

Il y a bien sûr de nombreuses variétés de légumes, fruits et herbes aromatiques à découvrir, mais aussi plein de petits coins pour se promener ou se détendre, comme la mare, la serre, la pergola ou encore la terrasse, avec son brasero et son bain nordique. Ce petit écosystème s’apprécie aussi depuis l’intérieur de la cabane, dont les larges fenêtres estompent la frontière avec l’extérieur.