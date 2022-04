Présidentielle 2022: un scrutin historique et si particulier

Les premier et deuxième tours de l’élection présidentielle française auront lieu respectivement les dimanches 10 et 24 avril 2022. En tête dans les sondages parmi les candidats en lice : Emmanuel Macron (La République en marche) qui brigue un second mandat, suivi de Marine Le Pen (Rassemblement national) qui se présente pour la troisième fois. Retrouvez tous nos reportages et nos analyses.