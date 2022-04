Météo: de la neige en fin de semaine? Voici les prévisions région par région

Les nuages s’enrouleront au-dessus de nos têtes et lâcheront ici et là une petite larme sauf sur le sud-est, où le temps devrait rester généralement sec jusqu’en soirée. Le thermomètre sortira de sa torpeur pour se rapprocher des normales de saison, avec 8 ou 9ºC en Ardenne, 10ºC à la mer et 12ºC dans le centre. Le vent soufflera assez fort dans l’intérieur des terres, avec des rafales de 60 km/h, et fort à la mer, sous des rafales de 70 km/h.

Après un épisode neigeux qui aurait pu passer pour un poisson d’avril, le mercure grimpe tout doucement et atteindra 8 à 12ºC mercredi après-midi, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). La pluie et le vent chemineront de concert pour une semaine placée sous le signe de la grisaille.

La pluie poursuivra sa progression en soirée. En basse et moyenne Belgique, le temps deviendra temporairement un peu plus sec, bien que le risque de l’une ou l’autre averse persistera. À l’aube, une nouvelle zone de pluie, plus active, atteindra le littoral. Les minima s’échelonneront entre 6ºC sur les hauteurs ardennaises et 9ºC en Flandre. Le vent restera assez fort dans les terres et fort à la Côte.

Un week-end froid

Jeudi, la journée débutera dans la grisaille et la pluie. Le mercure indiquera jusqu’à 7 ou 12ºC, toujours sous le vent. Vendredi, la pluie pourra être accompagnée de neige fondante en Ardenne. Il fera plus froid avec des maxima compris entre 3ºC sur les sommets ardennais et 7ºC au nord.

Le week-end s’inscrit dans cette lignée.