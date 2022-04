Sanctions contre la Russie: la Belgique est prête à refuser les navires russes dans ses ports

Le port de Gand subit principalement les conséquences du trafic du charbon. « 8 % des navires du port de Gand proviennent de Russie, et ils transportent principalement du charbon. Cela sera interdit par la Commission européenne ».

L’année dernière, la Russie était le principal pays d’origine actif au port d’Anvers, et le cinquième partenaire commercial le plus important pour le port d’Anvers. L’importation de charbon russe, qui est également visée par le paquet de sanctions proposé, et qui entre principalement par le port de Gand, s’élève à 2 millions de tonnes par an.

Le ministre s’attend donc à un tableau mitigé pour le port d’Anvers, mais le port de Zeebrugge ne devrait subir qu’un faible impact. « Là-bas, on importe principalement du gaz russe, qui ne sera pas mis sur la liste des sanctions pour l’instant », a déclaré le ministre.

Des sanctions sont attendues en cas de non-respect des interdictions

L’interdiction est contrôlée par le Carrefour d’information maritime (MIK), la salle de contrôle centrale de la police maritime, des douanes et de la défense. C’est là que sont surveillés les 6.000 navires russes sur toutes les mers. « Plus précisément, les navires russes qui ne sont pas autorisés à accoster ne se voient pas attribuer un pilote et ne disposent pas d’un endroit pour accoster. S’ils ne respectent toujours pas l’interdiction, ils sont placés en détention. »

156 navires figurent également sur la liste des sanctions européennes. Ces navires sont étroitement surveillés. « Elle concerne deux compagnies maritimes qui figurent sur la liste des sanctions européennes. S’ils ne respectent pas une interdiction, ils seront sanctionnés », a déclaré M. Van Quickenborne.