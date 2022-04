Brutalisation de la guerre: cela reste des crimes Comment devient-on un bourreau ? Déshumanisation, rancœurs, effet de groupe... Les explications sont multiples.

Carte blanche - Par André Dumoulin, chargé de cours honoraire ULg, attaché de recherche associé IRSD (Institut royal supérieur de défense) Publié le 6/04/2022

Si nous partons de l’hypothèse, qui se vérifie d’heure en heure, du constat de crimes de guerre perpétrés à Boutcha, Irpin, Gostomel et ailleurs par les forces russes, comment est-ce possible ? Pourquoi cet aboutissement bestial, ces carnages, ces fosses communes et ces exécutions sommaires et gratuites ? Plusieurs explications qui ne justifient en rien ces actes condamnables et qui devront être jugés. Entre les destructions de lieux civils, tueries, viols, mutilations, écrasement par des blindés de voitures occupées, usage de sous-munitions et autres abominations, comment devient-on bourreau ?

Rancœurs et traumatismes

Une première explication peut venir de cette frustration que peuvent avoir des militaires qui ont assisté à des embuscades et aux frappes ukrainiennes réelles surprises pour des Russes pensant « délivrer le pays de la clique fasciste » et qui ont vécu une résistance acharnée. En perdant des frères d’armes, face parfois à des adversaires « insaisissables » et galvanisés, la rancœur devient tenace, irrépressible, grandissante. Que de plus facile alors de s’en prendre de manière gratuite à des civils ou à certains civils soupçonnés, à tort ou à raison, de renseigner l’armée ukrainienne. Le stress peut aussi faire son œuvre entre fatigue, lassitude, ennui, éloignement familial, les effets des armes anti-chars, les problèmes d’approvisionnement, les pertes énormes subies et non anticipées, le différentiel entre ce qui a été inculqué par les chefs et la réalité, les blessures reçues, la vue des cadavres ou les restes de frères d’armes. Toute chose pouvant entraîner un retour traumatique et pour les plus fragiles, les plus influençables, les plus vengeurs, le basculement vers certains actes condamnés par le droit international. Cela reste des crimes. À lire aussi Boutcha, Irpin... les témoignages dénonçant les horreurs de la guerre en Ukraine se multiplient

Déshumanisation de l’autre

Mais pour arriver à aboutir à ces actes barbares, il faut aussi en tout ou en partie déshumaniser l’autre. Le rendre inférieur (1) ou infréquentable, d’où la narration poutinienne d’une Ukraine dévoyée, extrémiste, nazifiée. Il faut une neutralisation des inhibitions par du « moins humain » pour commettre l’irréparable. Les civils deviennent alors des victimes sacrificielles et sacrifiables dans une symbolique de l’anéantissement. Au final, il y a libération des affects et des pulsions, jouissance et même folie (Wieviorka). Cela reste des crimes.

L’adversaire peut dès lors être visé, quels que soient son statut, son âge, son sexe. Il n’en faut pas plus alors pour voir apparaître des actes innommables, soutenus par l’effet de groupe, l’alcool ou la haine froide. Dans ce cas, la grande fraternité slave disparaît au profit d’un rapport à l’autre discriminant et totalement déshumanisé avec d’autant plus de force si le militaire russe provient d’une autre communauté. Les enquêtes nous diront quelles sont les unités concernées. En Bosnie, nous eûmes droit à cette question du Général français Benoît Royal s’interrogeant : « Comment peut-on réagir face à une femme sniper qui vous explique qu’elle utilise sa lunette thermique pour repérer les femmes enceintes de l’autre bord et ainsi réussir à tuer deux personnes avec la même balle ? »

L’acte militaire est un message

A ces folies, peuvent s’ajouter d’autres processus mentaux mais aussi contextuels et politico-militaires. Quelle dialectique entre sensibilité aux morts subies et aux morts causées ? Faut-il risquer davantage de pertes pour « racheter » les pertes déjà subies ? Peut-on partir, vu les sacrifices déjà consentis ? Ces questions que se posent tous les stratèges dans le cadre de guerres classiques pourraient être posées aussi dans le mental des soldats russes face à leur environnement qu’ils occupaient dans la grande banlieue de Kiev et ailleurs. D’expériences passées, nous pourrions aussi mettre en avant la possible faiblesse morale des commandants locaux face à leurs hommes ou leur complicité, le faible apprentissage en école de guerre autour de la maîtrise de la violence chez les militaires russes, la formation militaire axée sur le recours extrême aux destructions et peut-être même des consignes venant d’en haut pour accroître l’effet de terreur. Tout acte militaire est un message. La décision de quitter la zone de Kiev aura aussi accentué les frustrations et libéré les instincts. Cela reste des crimes.

Durant les dernières interventions militaires, les pertes militaires occidentales sont entre 50 et 300 fois inférieures à celles de la population civile du théâtre d’opérations dans lequel ils évoluent. Civils qui deviennent des enjeux, des otages, des cibles. À lire aussi Guerre en Ukraine: l’Otan «craint que nous soyons témoins d’autres atrocités»

Des règles « européennes »

La guerre, phénomène social aux conséquences incalculables et au calendrier en brouillard, entraîne le déchaînement des passions et des violences, dommages collatéraux et bavures où crimes de guerre et crimes contre l’humanité peuvent s’y manifester (2). C’est une des raisons pour laquelle dans les académies militaires en Europe, on insiste tant sur la maîtrise de la violence, le refus de diaboliser l’adversaire et de construire des actes indicibles autour de la vengeance. Aussi, rappelons les principes sous-entendus autour de l’usage de la force que l’on retrouve dans les documents de bon nombre de pays européens :

– La priorité donnée à la prévention des conflits,

– Le recours à la force en dernier ressort (guerre de choix plutôt que de nécessité),

– La proportionnalité dans les frappes,

– La recherche d’une réduction des effets collatéraux (Document sur L’évitement et la minimisation des dommages collatéraux, du Comité militaire de l’UE du 3 février 2016),

– La distinction entre civils et militaires ; entre le pouvoir responsable et le « peuple entraîné »,

– La pondération sinon l’interdiction aux armes à effets traumatiques excessifs,

– Les règles onusiennes à respecter,

– L’amélioration du droit international humanitaire (ou « droit de la guerre », ou « droit des conflits armés » avec la distinction civil-combattant ; l’abstention de viser les civils ; l’interdiction ou la limite d’emploi d’armes cruelles ou qui ne peuvent faire la distinction entre les combattants ciblés et les civils – sous-munitions de saturation de zone anti-personnelles, etc.),

– L’éthique du soldat.

Le poids des images

Autant de facteurs qui imposent davantage de juridisme dans les règles d’engagement et la responsabilité individuelle du soldat, dans la distinction civils, insurgés, militaires, dans la nécessité ou non de détruire ? Avec quel type de munition ? Avec quelle proportionnalité frappe/dégâts et avec quelle légitimité dans les engagements ? À lire aussi Les survivants de Boutcha témoignent de l’horreur vécue sur place: «Des femmes et des enfants ont été tués de sang-froid»

Certes, nous en sommes loin dans cette guerre russo-ukrainienne. Crimes de guerre il y a eu. Le poids des images « en instantané », celui des opinions publiques et des juridictions internationales favorisent, certes en différé, à faciliter les prises de conscience, les décisions diplomatiques et à terme les jugements et condamnations de ces crimes imprescriptibles.

[1] Nous pouvons nous rappeler les exemples de déshumanisation avec les termes de « cancrelats » tutsis ; les « faces de citron » japonais ; les « turbans » irakiens ; les « niacs » Viêt-Cong ; les « fenouils » ukrainiens.