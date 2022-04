Guerre en Ukraine: les habitants de l’est du pays doivent évacuer «maintenant»

Les autorités régionales «appellent la population à quitter ces territoires et font tout pour que les évacuations se déroulent de façon organisée», a déclaré la vice-Première ministre Iryna Verechtchouk, citée par le ministère de l’Intégration sur Telegram, ajoutant qu’il fallait le faire «maintenant» sous peine de «risquer la mort».

Selon l'état-major général de l'armée, l'armée russe vise les infrastructures militaires et civiles de Borivske, Novoloehanske, Solodke, Marinka et Zolota Nyva, dans les régions orientales de Luhansk et Donetsk, rapporte la chaîne publique britannique BBC. Ils poursuivent également leur offensive contre Mariupol, dans le sud, où la situation humanitaire se détériore, selon le ministère britannique de la Défense.

Bombardements continus sur Severodonetsk, à l’Est

Des obus et des roquettes s’abattaient mercredi à intervalles réguliers sur la ville industrielle de Severodonetsk, dans l’Est de l’Ukraine, ont constaté à la mi-journée des journalistes de l’AFP. Un bâtiment était en feu et de très rares civils étaient visibles dans les rues.

Les habitants se risquaient à sortir quand les bombardements s’interrompaient quelques minutes, avant de courir se mettre à couvert quand les frappes reprenaient, ont vu des journalistes de l’AFP.