Une panne de courant de grande ampleur à Bruxelles

Une panne de courant affecte depuis 12 h 15 mercredi une cinquantaine de rues, avenues et places à Evere et Schaerbeek, a indiqué le gestionnaire du réseau Sibelga sur son site internet. L’électricité était rétablie chez près de la moitié des clients à 14 h 30.

« C’est un poste de fourniture assez important qui alimente une trentaine de cabines, qui alimentent chacune à leur tour plusieurs rues ou un petit quartier », a expliqué un porte-parole de Sibelga. « Dans ce genre de cabine, il y a deux câbles, ce qui permet de réalimenter la cabine via le second câble en cas de problème. Du côté du câble utilisé, le transformateur a eu une surchauffe, s’est mis en sécurité et doit être remplacé. Mais le second câble a aussi un problème. Il fait plus ou moins trois kilomètres. On cherche où se situe exactement le problème et alors, on ouvrira le trottoir à ce niveau-là pour aller jusqu’au câble et le réparer. On travaille donc sur les deux fronts. »