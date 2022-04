Guerre en Ukraine: la guerre pourrait durer «des mois, voire des années», selon le chef de l’Otan

« Nous devons être réalistes. La guerre peut durer longtemps, plusieurs mois, voire des années. Et c’est la raison pour laquelle nous devons également être préparés à un long parcours, à la fois en ce qui concerne le soutien à l’Ukraine, le maintien des sanctions et le renforcement de nos défenses », a déclaré Jens Stoltenberg avant le début d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Alliance.

Le président russe Vladimir Poutine n’a pas renoncé à sa volonté de s’emparer de toute l’Ukraine et la guerre risque de durer « des mois, voire des années », a averti mercredi le secrétaire général de l’Otan.

Une « phase critique »

La guerre en Ukraine est entrée dans une « phase critique », a affirmé le secrétaire général, alors que les troupes russes se retirent et se regroupent en vue d’une offensive de grande envergure dans l’est et le sud. M. Stoltenberg a déclaré que les troupes russes se retiraient vers le nord pour se regrouper et se réapprovisionner. Il s’attend à ce qu’ils se déplacent ensuite vers l’est pour une offensive majeure.