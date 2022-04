Présidentielle 2022: le mode d’emploi pour comprendre comment fonctionnent les sondages

Quelle est la marge d’erreur ?

Un sondage est obligatoirement accompagné d’une marge d’erreur. Par exemple, sur un échantillon de 1 000 personnes, la marge d’incertitude est d’environ 3 %. A savoir que plus l’échantillon est petit, plus la marge d’erreur augmente.

En France, les sondages d’opinion s’appuient sur deux méthodes : la méthode des quotas et la méthode aléatoire. L’aléatoire repose sur le fait d’avoir un échantillon dont les personnes ont été choisies au hasard. A l’inverse, avec celle des quotas, l’échantillon de personnes est choisi selon différentes caractéristiques sociodémographiques (âge, genre, catégorie socio-professionnelle, commune). Elle est donc plus représentative de la société et permet une marge d’erreur plus faible pour des sondages électoraux. C’est la méthode utilisée pour le baromètre Ipsos, par exemple.

Comment savoir si un sondage est crédible ?

Il y a des règles et des lois qui encadrent la diffusion des sondages d’opinion. Selon l’article 1er de la loi de 1977, la première publication d’un sondage « doit s’accompagner d’indications obligatoires : le nom de l’organisme de sondages, de l’acheteur, du nombre de personnes interrogées, de la date des interrogations, de toutes les questions posées et de la marge d’erreur ».