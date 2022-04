Un test pour diagnostiquer les maladies génétiques rares en 48h

Lorsque le petit Lucien, 2 ans, est hospitalisé une énième fois aux soins intensifs de l’hôpital de la Citadelle à Liège pour des crises de convulsions, une détresse neurologique et une faiblesse musculaire généralisée, les médecins ont à cœur de mettre fin à l’errance diagnostique qui frappe le patient et ses parents. Une maladie rare est suspectée. Au regard des symptômes, c’est la myasthénie congénitale qui est privilégiée et pour la confirmer, il faut réaliser une biopsie musculaire sous anesthésie générale.