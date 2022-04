Présidentielle 2022: l’abstention sera-t-elle la grande gagnante du scrutin?

Et si Emmanuel Macron n’était pas réélu aussi facilement ? Marine Le Pen peut-elle accéder à la présidence ? Le troisième homme, plutôt Mélenchon ? Une surprise Zemmour ? Toutes ces questions, aussi intéressantes soient-elles pour ceux qui s’intéressent de près à l’actualité politique dense de nos voisins ne prennent pourtant pas assez en considération la compétitrice la plus féroce, celle dont la victoire ne fait plus vraiment de doute quand on scrute les indicateurs : l’abstention.

Pour rappel, Emmanuel Macron reste en tête des sondages, avec 27 % des intentions de vote, devant Marine Le Pen (20,5 %). Un écart stable qui a cependant rétréci ces deux dernières semaines. Troisième homme du scrutin pour le moment, Jean-Luc Mélenchon est quant à lui donné à 16,5 % des intentions de vote.