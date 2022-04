Coronavirus: autorisation européenne pour une deuxième dose de rappel pour certaines catégories de la population

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et l’Agence européenne des médicaments (EMA) ont communiqué à ce sujet.

Les autorités sanitaires de l’Union européenne ont donné mercredi leur feu vert à une deuxième dose de rappel des vaccins anti-Covid de Moderna et Pfizer aux personnes âgées de 80 ans et plus, mais jugé prématuré d’émettre une recommandation pour la population plus jeune.

À lire aussi Coronavirus: «Dès que le pic de la vague actuelle sera passé, on pourra lever les dernières mesures»

Une deuxième dose de rappel peut être administrée aux adultes de 80 ans et plus en raison du «risque plus élevé de développer une forme sévère du Covid-19 pour ce groupe d’âge» et de «la protection fournie par une quatrième dose», ont précisé dans un communiqué le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et l’Agence européenne des médicaments (EMA).