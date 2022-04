Un ancien coach de Chelsea s’en prend à Romelu Lukaku: «Il doit se regarder dans un miroir et perdre du poids»

La saison de Romelu Lukaku à Chelsea s’apparente de plus en plus à long calvaire. Titulaire et buteur régulier en début d’exercice, le meilleur buteur de l’histoire des Diableds rouges n’est aujourd’hui qu’un simple remplaçant dans l’effectif de Thomas Tuchel. La faute, entre autres, à une blessure survenue au mois d’octobre en Ligue des champions et surtout cette fameuse interview dans la presse italienne.

Pour Glenn Hoddle coach de Chelsea entre 1993 et 1996, le Belge n’est tout simplement plus le joueur qu’il était en début de saison. Jugé hors de forme par l’Anglais, cer dernier estime que l’ancien Anderlechtois doit se remettre au travail s’il espère retrouver sa place à la pointe de l’attaque des Blues « Le problème de Lukaku, ce n’est pas Thomas Tuchel, ce n’est pas lié au style de jeu de Chelsea. Non, il doit se regarder dans un miroir. Il doit perdre du poids et retrouver la forme. Cela ne sert à rien de soulever du poids en salle de musculation. Quand il monte sur le terrain, il ne donne pas l’impression d’être quelqu’un qui va avoir un impact sur le match. Il n’est plus le Lukaku d’avant ces déclarations. Il n’est plus le Lukaku d’avant sa blessure. »