Ryanair France en grève le 9 avril, avant la Belgique?

C’est peut-être la première d’une série plus importante : les syndicats français ont annoncé une grève du personnel de cabine de Ryanair pour le 9 avril prochain. Depuis des années, en France comme en Belgique et dans d’autres pays européens desservis par la low-cost irlandaise, les organisations qui représentent le personnel navigant réclament de la première compagnie européenne de respecter les règles sociales du personnel selon le pays où celui-ci est basé. Concrètement, il devrait y avoir des conséquences pour les passagers qui partent de Charleroi vers Bordeaux, Toulouse et certains vols de/vers Marseille.

C’est certainement un premier coup de semonce syndical au niveau européen. Dimanche, en effet, en Belgique, le syndicat CNE (le seul à disposer de délégués chez Ryanair) a déposé un préavis de grève à durée indéterminée. Depuis trois ans, le syndicat belge, comme ses homologues français, a obtenu de Ryanair la reconnaissance de leur fonction et l’engagement de la compagnie à respecter la législation belge pour les salariés domiciliés en Belgique. « Ça fait trois ans que Ryanair ne respecte pas les règles. La conciliation sociale a confirmé qu’ils devaient engager un responsable des ressources humaines pour les 500 personnes qui travaillent en Belgique. Il y en a eu un pendant quelques semaines, il a disparu. Depuis, on nous envoie des jeunes qui n’y connaissent pas grand-chose aux lois sociales belges, qui ne savent pas comment remplir un document en flamand à Bruxelles, en français à Charleroi… Pendant ce temps-là, le personnel a découvert qu’il n’avait été déclaré qu’à mi-temps lors de la crise covid, du coup ils n’ont touché que la moitié des indemnités. Une femme enceinte n’a pas été déclarée correctement à l’Onem. Il y a tout le temps des erreurs dans les salaires et, là, maintenant, ils viennent de retirer d’autorité 81 euros à chacun pour soi-disant payer la visite médicale… », expliquait récemment Didier Lebbe (CNE). Interrogé de son côté, Michael O’Leary, le patron de la low-cost, avait déclaré parallèlement qu’il n’y avait aucun problème avec les syndicats, juste le belge qui se montrait peu coopératif…