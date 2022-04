Guerre en Ukraine: l’est du pays, cible prioritaire du Kremlin, sur le qui-vive

Évacuer, le plus vite possible. Les autorités ukrainiennes ont appelé ce mercredi les habitants de l’est du pays à quitter « maintenant » la région. Depuis le repli russe des environs de Kiev, l’est ukrainien est sous tension. Le 25 mars dernier, Vladimir Poutine annonçait que l’armée russe allait désormais se concentrer sur la « libération » de l’est de l’Ukraine. Ces derniers jours, avec l’horreur de Boutcha, fraîchement libérée, a surgi la crainte d’une offensive majeure et meurtrière sur le Donbass, devenue cible prioritaire du Kremlin.