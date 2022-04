Coronavirus: l’EMA recommande une 4e dose pour les plus de 80 ans

Place au plan B. Le premier scénario imaginé par la task force vaccination pour les mois à venir prévoyait de débuter l’administration d’une 4e dose de vaccin contre le covid à l’automne 2022 en commençant par les plus âgés et notamment les résidents des maisons de repos qui, pour rappel, ont reçu leur dose booster en septembre 2021. La position adoptée par l’EMA ce mercredi devrait sans doute changer les plans des autorités belges qui jusqu’ici ont suivi à la lettre l’agence européenne. Pressés par les 7 pays européens qui administrent déjà cette quatrième dose aux plus âgés – avec des variations de l’âge minimal – l’EMA et le centre européen du contrôle des maladies (ECDC) ont analysé les dernières données disponibles pour recommander ce mercredi, l’administration de cette 4e dose de vaccin à ARN messager (Pfizer ou Moderna) aux plus de 80 ans, quatre mois après avoir reçu le booster.