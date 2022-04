Guerre en Ukraine: Biden promet «d’étouffer pour des années» le développement économique de la Russie

Les Etats-Unis ont annoncé mercredi une nouvelle volée de sanctions économiques et financières contre la Russie, qu’ils qualifient dans un communiqué de « dévastatrices » et qui visent notamment les grandes banques et les filles de Vladimir Poutine.

À lire aussi Guerre en Ukraine: pour toucher l’économie russe, il faut viser l’énergie; les Européens commencent par le charbon

Le ministre américain de la Justice Merrick Garland a pour sa part annoncé, presque simultanément, la toute première inculpation d’un oligarque russe pour violation des sanctions prises depuis l’invasion de l’Ukraine.