Axel Witsel: «Revenir au Standard un jour? Peut-être, mais pas en tant que joueur»

À 33 ans, qu’il a fêtés en janvier dernier, Axel Witsel est plus proche de sa fin de carrière que du début de celle-ci. Même si l’actualité récente l’a replongé quelques années en arrière, à commencer par le tirage au sort de la Coupe du monde au Qatar qui a mis sur son chemin, et sur celui des Diables rouges, le Maroc, face à qui le médian liégeois avait fêté, le 26 mars 2008, son premier match mais aussi son premier but sous le maillot de l’équipe nationale. Aujourd’hui, Witsel a décidé de savourer, de tout savourer, et de profiter. Des six derniers matches qu’il disputera d’ici au 14 mai avec Dortmund et de son au revoir au public du Signal Iduna Park après quatre années de (très) bons et loyaux services, avant de prendre, à l’instar de son club de cœur, le Standard, une nouvelle direction.

Axel Witsel, comment avez-vous accueilli le tirage au sort du premier tour du Mondial au Qatar ?