Ligue des champions: Chelsea reçoit le Real Madrid, le Bayern se rend à Villarreal (direct à 21h)

Moins d’un an après leur palpitant duel en demi-finale, Chelsea, tenant du titre, et le Real Madrid se retrouvent en Ligue des champions pour l’affiche des quarts de finale aller de la C1.

Les joueurs de Thomas Tuchel vivent une saison compliquée par les restrictions infligées à leur propriétaire Roman Abramovitch suite à l’invasion russe en Ukraine. Mais le club londonien, 3e de son championnat, peut se nourrir du souvenir de 2021 où il a éliminé le Real en étouffant ses attaquants au match retour (1-1 à Madrid, victoire de Chelsea 2-0 à Londres).

Les Merengues, capables (souvent) du meilleur et (beaucoup plus rarement) du pire comme leur naufrage 4-0 dans le Clasico mi-mars, arrivent néanmoins en confiance: ils survolent la Liga avec 12 points d’avance sur le Barça et ont éliminé le Paris Saint-Germain de Mbappé, Messi et Neymar au tour précédent.

Villarreal - Bayern Munich

L’autre quart au programme mercredi met aux prises un invité surprise, Villarreal, et le Bayern Munich, troisième club le plus titré en C1 derrière le Real et l’AC Milan.

Opposition de style et d’échelle: le «Sous-marin jaune» espagnol, vainqueur d’une Ligue Europa (2021), ne compte qu’une seule demi-finale de C1 à son actif (2006), quand le Bayern a soulevé six fois la «Coupe aux grandes oreilles», la dernière en 2020.