GP de l’Escaut: Tim Merlier à l’amende pour être reparti en sens inverse après l’arrivée (vidéo)

Le Belge Tim Merlier, 9e du GP de l’Escaut, a est reparti vers le bus de son équipe Alpecin-Fenix et a pour ce faire retraversé la ligne d’arrivée en sens inverse. Ce faisant, Merlier s’est retrouvé face au groupe comprenant Arnaud De Lie et Fabio Jakobsen, qui sprintait pour les 14e et 15e places.

Lorsque Merlier a vu le groupe, il a placé son vélo au-dessus de la barrière et a lui-même sauté par-dessus celle-ci. Cependant, sa maneouvre n’a pas été appréciée par les commissaires de l’UCI.