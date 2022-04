Approvisionnement en gaz: la Belgique actualise son plan d’urgence

La guerre en Ukraine redessine la carte de l’approvisionnement en énergie en Europe. L’idée de monter en puissance dans les sanctions frappant la Russie en y incorporant pétrole et gaz fait son chemin, même si les gouvernements dans l’Union sont divisés à ce stade. Ajoutez, en sens inverse, la menace brandie par Moscou de mettre un terme aux livraisons. Là encore, on n’y est pas. Mais l’inquiétude monte, il faut anticiper. Le gouvernement fédéral, en plus de prévoir une campagne de sensibilisation de la population qui aura trait aux économies d’énergie, a actualisé son « plan d’urgence » qui doit nous permettre de faire face au cas où.