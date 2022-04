Jean-Luc Fafchamps, une curiosité qui ne cesse d’ouvrir des portes nouvelles

Création de « Is this the end ? #2 » à La Monnaie, deux nouveaux CD chez Cyprès, Jean-Luc Fafchamps fait la une de l’actualité printanière.

En quelques mois, Jean-Luc Fafchamps a travaillé avec l’ensemble de musique baroque Le Consort, composé le deuxième volet de Is this the End ?, opéra à découvrir à La Monnaie à partir du 21 avril, travaillé sur un projet d’arrangements contemporains de chansons pour Nicolas Kruger et Albane Carrère. Un des deux disques prévus pour ce printemps, avec celui du Quatuor MP4. Bref, il est une des personnalités incontournables de l’actualité musicale printanière.

Le disque « Carnets de voyage » du Quatuor MP4, c’est un peu la synthèse de vos itinérances personnelles au travers du quatuor à cordes ?