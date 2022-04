Guerre en Ukraine: la vive intervention de l’ancien Premier ministre, Guy Verhofstadt, au Parlement européen (vidéo)

« Je pense que des mesures sur le pétrole et même le gaz seront nécessaires tôt ou tard », a-t-il déclaré devant les eurodéputés réunis en session plénière à Strasbourg.

L’Union européenne devra prendre « tôt ou tard » des sanctions sur le pétrole et le gaz russes, a déclaré mercredi le président du Conseil européen Charles Michel, dénonçant les « crimes contre l’humanité » perpétrés à Boutcha « et de nombreuses autres villes » en Ukraine.

« Il est temps de changer de stratégie », a estimé l’élu Open Vld Guy Verhofstadt. Une stratégie de sanctions graduelles ne fonctionne pas auprès des « autocrates sans opinion publique », selon lui. Les dirigeants des 27 devraient se rassembler sans attendre pour approuver un « paquet complet » de sanctions, estime le libéral. « Tout le reste ne fonctionnera pas et ne fera que prolonger la guerre et multiplier les décès », indique l’ancien Premier ministre, lançant un appel à Berlin à « montrer l’exemple ».

Jens Geier, eurodéputé du même parti que le chancelier Olaf Scholz (SPD), ne partage pas cette vision des choses. Prenant la parole dans l’hémicycle, il a mis en garde contre des mesures qui perturberaient les approvisionnements et entraineraient hausses des prix de l’énergie et pertes d’emplois. « Si les citoyens ne soutiennent plus les sanctions, nous servirons le jeu de Poutine », a-t-il estimé.