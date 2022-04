Benoît Cheyrou: «Mon seul lien avec la Belgique: Eric Gerets!»

Dix après avoir diffusé une finale 100 % espagnole entre l’Atlético Madrid et l’Athletic Bilbao, remportée par Thibaut Courtois et les siens (3-0), AB3 retrouve l’Europa League ce jeudi soir. La chaîne, qui bénéficie d’un partenariat avec la RTBF, détentrice des droits, diffuse le quart de finale aller entre West Ham et l’Olympique lyonnais, tombeur du FC Porto au tour précédent. Et pour commenter cette première affiche, Philippe Zrihen, directeur des programmes sur AB3, a réuni un duo inédit derrière les micros : Marc Delire, visage incontournable pour les amateurs de football sur la RTBF et Proximus, sera accompagné par Benoît Cheyrou. Une personnalité bien connue en Ligue 1 qui va véritablement découvrir une Belgique avec laquelle il n’a pas vraiment de liens… ou presque. « J’ai tout de même un lien très fort, à savoir Eric Gerets ! », rappelle d’emblée l’ex-joueur de l’OM (plus de 300 matches, dont le tiers sous les ordres du Lion de Rekem), champion de France en 2010 avec Didier Deschamps.