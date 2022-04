Météo: vent et pluie au programme de la journée

Dans l’après midi, le temps deviendra rapidement plus sec avec des éclaircies à partir de l’ouest. Par la suite, des averses se développeront surtout sur le nord du pays. Les maxima se situeront entre 7 et 10 degrés en Haute Belgique et entre 10 et 12 degrés en Basse et Moyenne Belgique.

Dans la nuit, la nébulosité sera variable à parfois abondante avec encore quelques averses. Sur les hauteurs de l’Ardenne, les averses pourront adopter un caractère hivernal. En deuxième partie de nuit, la tendance aux averses diminuera mais davantage de nuages moyens seront présents depuis la frontière française. Les minima seront compris entre 1 degré en Hautes Fagnes et 6 degrés à la mer. Le vent diminuera en intensité et deviendra généralement modéré de sud-ouest en fin de nuit.

Vendredi, le temps sera très nuageux à couvert alors qu’une nouvelle zone de précipitations transitera sur le nord de la France. En Flandre, un peu de pluie sera possible surtout dans l’après-midi. Au sud du sillon Sambre et Meuse, le risque de pluies plus intenses grandira et sur le sud du pays, on peut s’attendre à assez bien de précipitations qui plus tard pourront prendre un caractère hivernal. Les maxima oscilleront entre 2 degrés sur les sommets de l’Ardenne à 7 ou 8 degrés en plaine.