Affaire Kinder: «125 cas de salmonellose en Europe, ce n’est pas anodin», pour l’Afsca

Comment la bactérie a-t-elle été repérée ? Des médecins britanniques ont alerté sur plusieurs cas et la bactérie concernée se retrouvait dans l’autocontrôle de l’usine de Ferrero à Arlon. « Chaque entreprise dans la chaîne alimentaire doit contrôler elle-même tout ce qu’elle achète, fabrique et vend ».

Existe-t-il encore un risque ? « On a demandé à Ferrero de rappeler tous les produits avec une marge pour éviter tout risque », rassurer Jean-Sébastien Walhin. « Ce qui sort aujourd’hui n’est plus contaminé. Chaque lot est analysé et, si le résultat apparaît conforme, le lot sort. »

Ferrero en cause ? Si l’autocontrôle a bien été mené par Ferrero, l’Afsca pointe néanmoins plusieurs manquements. « On parle de plus de 100 cas en Europe, ce n’est pas anodin. On essaie de protéger les consommateurs, surtout quand ce sont des enfants. Certains ont dû être hospitalisés », rappelle le porte-parole de l’agence, qui reproche à Ferrero de ne pas avoir été « présent pour le consommateur ». « Nos collaborateurs du point de contact ont reçu plus de 1.500 appels de consommateurs et plusieurs n’arrivaient pas à joindre Ferrero ».

À lire aussi Comment le chocolat belge de Ferrero s’est retrouvé au centre de «l’affaire Kinder»

Que risque Ferrero ? Essentiellement des amendes « si on a des manquements », précise l’Afsca. « Ca peut aller jusqu’à un dossier transmis aux autorités judiciaires. »

Et le remboursement ? Les personnes qui ont acheté les produits concernés doivent vérifier les lots sur les étiquettes et ne pas les consommer si leurs produits sont concernés. Pour ce qui est du remboursement de ces produits, rien n’est garanti selon l’Afsca.

Rappel des produits concernés

Il s’agit des Kinder Surprise 20g et 3x20g avec une date de durabilité minimale (DDM) comprise entre le 11/07/22 et le 7/10/22 ; des Kinder Surprise Maxi avec une DDM comprise entre le 10/08/22 et le 10/09/22 ; des Schoko Bons avec une DDM comprise entre le 10/08/22 et le 10/09/22 et des Kinder Mini Eggs avec une DDM comprise entre le 10/08/22 et le 10/09/22.