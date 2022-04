Thomas Tuchel désabusé après la défaite de Chelsea contre le Real: «Si on continue comme ça, on va se faire écraser à Madrid»

« On ne peut pas espérer faire un bon résultat avec une prestation pareille », a poursuivi Tuchel, visiblement agacé par la performance de ses joueurs. « On doit mettre trois goals et combien de fois cela arrive ? Soyons honnêtes. Nous étions très très loin de nos standards. Ce qui n’a pas fonctionné ? Tout : à qui passer, quand passer, quand on attaquait, comment on avait la possession, comment on fermait les espaces… Rien n’allait », a analysé le technicien allemand au micro de BT Sport.

Lorsque le journaliste lui indique qu’il apparaît résigné et désabusé, Tuchel s’étonne de cette remarque. « Qu’attendez-vous de moi ? Que je reste ici et que je souris ? Avant d’aller à Madrid, nous allons à Southampton (en Premier League) et c’est important de se concentrer sur ce match crucial. Je vais m’assurer que tout le monde pense à ça, car c’est le plus important maintenant. Si on continue à jouer comme ça, on perdra contre Southampton et ensuite, on n’aura plus à penser au Bernabeu. On se fera écraser au Bernabeu », a insisté l’entraîneur de Chelsea.