Mick Schumacher évoque son père Michael en marge du GP d’Australie: «Je l’ai vu courir ici à Melbourne»

Mick Schumacher va prendre pour la première fois le départ du GP d’Australie ce week-end. Néanmoins, il a déjà eu l’occasion de voir le circuit de Melbourne où son père Michael a décroché quatre victoires au volant de sa Ferrari dans les années 2000.

« Je suis vraiment impatient. J’ai hâte d’apprendre à connaître le circuit et la ville. J’y suis allé avec mon père et je l’ai vu courir à Melbourne, c’était vraiment cool, et je suis excité à l’idée d’y conduire moi-même et de faire mes propres expériences de pilotage en Formule 1 en Australie », a confié le pilote de l’écurie Haas en marge de ce GP.