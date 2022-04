La justice turque renvoie le dossier Khashoggi à l’Arabie saoudite, son épouse fait appel

Le suspense était très limité: le ministre turc de la Justice Bekir Bozdag avait donné un avis positif à la requête du procureur, qui souhaitait «clore et transférer le dossier» à Ryad. Le meurtre de M. Khashoggi, tué et démembré dans le consulat saoudien, empoisonne les relations entre les deux puissances régionales sunnites. Mais la Turquie, en proie à une crise économique, cherche depuis quelques mois le rapprochement avec l’Arabie saoudite.

Pour l’un des avocats de la fiancée de Khashoggi, Me Gokmen Baspinar, «cette décision de transférer le dossier va à l’encontre de la loi» et «constitue une violation de la souveraineté turque». «Il n’y a aucune poursuite en Arabie saoudite. Les autorités saoudiennes ont déjà clos le procès et décidé d’acquitter de nombreux suspects, a-t-il rappelé, précisant avoir déposé « un recours devant le tribunal administratif d’Ankara contre la décision du ministère ».