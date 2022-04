Fini le rouge, place au noir: les Red Flames dévoilent leurs maillots personnalisés pour l’Euro 2022 (photos)

Jusqu’à présent, les maillots étaient généralement présentés pour et par les Diables rouges, avec une tenue inspirée de celle des hommes pour les Red Flames. « Cette démarche (d’un maillot personnalisé, NDLR) vise à mettre en avant le développement important et ambitieux du football féminin en Belgique, avec le noir comme couleur de base afin de donner encore plus de force à ce message », indique l’Union belge dans son communiqué. En hommage aux Red Flames et au développement du football féminin, les Diables rouges porteront ce maillot à l’occasion d’un match de Nations League en juin.