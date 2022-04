De la Silicon Valley à l’Everest: «J’ai découvert que la montagne pouvait me sauver»

Comme beaucoup de gens, je me demandais : à quoi ça sert de marcher en pleine nature ? Qu’y a-t-il à gagner ? Que vais-je en tirer ? », dit Silvia Vasquez Lavado, née à Lima, au Pérou, en 1974. Pourtant, quelques années plus tard, elle tirait deux ou trois pneus attachés par une chaîne et portait 45 kilos dans son sac à dos à travers les chemins de collines proches de San Francisco, où elle vit : « C’est comme cela que je me suis entraînée. Marcher avec du lest permet de reproduire les effets de l’altitude, car vous ajoutez de la pression et vous devez respirer », ajoute-t-elle.