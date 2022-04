Dans LéNA cette semaine: Pamela Anderson, la playmate reconvertie dans la magie

Ils forment un couple curieux : le magicien néerlandais Hans Klok, 49 ans, et le sex-symbol américano-canadien Pamela Anderson, 50 ans. Elle dans une robe de cocktail au décolleté plongeant, lui dans une chemise noire largement déboutonnée. Ces deux stars à la chevelure blonde ont des allures de vieux couple marié.

On parle beaucoup de sexisme en ce moment. En Formule 1, les « grid girls », c’est-à-dire les hôtesses, sont sur le point de disparaître. « Ça a toujours figuré sur ma wishlist : être grid-girl et assistante de magicien, tous ces jobs féminins fantaisistes », réagit Pamela Anderson. « Je déteste que l’on qualifie ce genre de choses de sexisme. Ces rôles donnent aussi du pouvoir aux femmes. Les femmes tirent une partie de leur force de leur pouvoir de séduction. » « Les gens devraient pouvoir faire ce qu’ils veulent », renchérit-elle. « Aucune femme n’est obligée d’être assistante de magicien ou playmate, mais laissons cette possibilité aux femmes qui en ont envie. Pourquoi pas. Si nous avons envie de le faire, ça ne signifie pas que nous nous soumettons au sexisme, mais que nous passons un bon moment, que nous profitons de la vie. Pour moi, c’est le plus important. » « Je crois au mouvement féministe », clame Pamela Anderson. « Mais je crois aussi que le féminisme a pris une direction destructrice, qui fait des femmes des victimes. Bien sûr, nous voulons être traitées comme des égales. Mais nous sommes aussi différentes des hommes et devrions célébrer notre différence. »