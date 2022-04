Guerre en Ukraine: les bourreaux russes de Boutcha seraient identifiés

Il s’appelle Mikhaïl Tkach, et il n’a pas honte. Ce soldat russe de 20 ans à la bouille ronde, au visage poupin, a été identifié parmi les auteurs des atrocités commises à Boutcha (340 morts) et retrouvé sur le réseau social russe V Kontakte (VK) par le journaliste ukrainien Andriy Tsaplienko. « Tu es un criminel de guerre et un bourreau, l’apostrophe un internaute. Sur tes mains, il y a le sang des civils exécutés à Boutcha. Tu rôtiras en enfer ! » Mikhaïl Tkach répond aussitôt sur VK, indiquant au passage que son unité, à peine retirée des abords de Kiev, semble prête à repartir au combat : « Je suis déjà sur le chemin du retour, et je vais bientôt vous niquer. Dès que je vous retrouve, je vous couperai tous la tête ».