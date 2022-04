Wayne Rooney critique Cristiano Ronaldo à Manchester United: le Portugais lui répond (photo)

Les remarques de Wayne Rooney à l’égard de Cristiano Ronaldo ne sont pas passées inaperçues. L’entraîneur de Derby County a récemment évoqué la situation compliquée de son ancien club Manchester United. Il pointait du doigt certains joueurs et notamment Ronaldo, l’invitant même à faire ses valises.

« Si vous voulez vous tourner vers le futur du club, vous devez miser sur des joueurs plus jeunes et affamés », a expliqué Rooney sur le plateau de Sky Sports. « Cristiano a marqué des buts importants et il reste une menace dans le rectangle adverse. Mais, pendant le reste du match, ils ont besoin de plus… »

Le principal intéressé a évidemment eu vent de ces propos et y a répondu sur les réseaux sociaux. « Deux jaloux », a-t-il simplement écrit sur une publication de Rooney qui évoquait cette émission, incluant Jamie Carragher dans le lot.