Football Leaks: les liens entre Manchester City et le gouvernement émirati de plus en plus visible

Par «Der Spiegel» et S.VDV

Depuis la reprise du club par le Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan (membre de la famille royale qui règne sur Abou Dhabi) en 2008, le club de Manchester City, qui a dépensé près de 1,7 milliard en transferts sur les dix dernières années, a toujours été dans le viseur de l’UEFA et des autorités anglaises pour non-respect de certaines règles, mais a échappé à de très lourdes sanctions. En 2019, suite aux révélations de Football Leaks, l’UEFA (Association européenne de football) avait sanctionné les Citizens d’une interdiction de deux années de Ligue des Champions mais City, représenté par 11 avocats, avait fait appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) et avait réussi à faire plier l’UEFA, obligée d’annuler sa sanction. Pourtant, de nouvelles preuves fournies par le journal Der Spiegel et partagées au réseau European Investigative Collaborations (EIC) mettent à mal la défense du club anglais.