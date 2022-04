Affaire Kinder: «La présence de salmonelles a été détectée le 15 décembre» Mis en cause suite à au moins 105 cas de salmonelloses, Ferrero sort de sa réserve et donne une piste d’explication sur ce qui s’est déroulé dans son usine d’Arlon. Mais le mystère subsiste…

Belga.

Journaliste au service Economie Par Julien Bosseler Publié le 7/04/2022 à 14:31 Temps de lecture: 2 min

Ce jeudi en début d’après-midi, le groupe Ferrero est sorti de sa réserve au sujet d’au moins 105 contaminations aux salmonelles touchant des enfants, via certains de ses œufs Kinder sortis dans son usine d’Arlon, produits qui font l’objet d’une vaste opération de rappel à travers l’Europe et en Australie. « Grâce à la collaboration avec plusieurs autorités de sécurité alimentaire et de santé publique en Europe, Ferrero a acquis de nouvelles données montrant une correspondance génotypique entre les cas de salmonelle signalés en Europe et notre usine d’Arlon, en Belgique », écrit la multinationale, qui admet donc le problème. « Dans le cadre de notre plan d’analyse, la présence de salmonelles a été détectée le 15 décembre. Après une enquête approfondie, le point d’origine a été identifié comme étant un filtre à la sortie de deux réservoirs de matières premières. Les matériaux et les produits finis ont été bloqués et non libérés. » L’Afsca n’a pas été informé de cet incident.

Le mystère subsiste donc. Pourquoi de jeunes consommateurs ont-ils été infectés par des salmonelles, alors que les produits contaminés n’ont en principe pas quitté l’usine ? Ferrero n’a pas encore de réponse à cette question. Le groupe se contente d’indiquer que « l’affaire fait actuellement l’objet d’une enquête en collaboration avec les autorités de sécurité alimentaire. » L’entreprise ajoute avoir « pris des mesures, notamment la suppression du filtre, et a considérablement augmenté le niveau déjà élevé de contrôles sur les produits semi-finis et finis ». « Nous regrettons profondément cette affaire » Ferrero répète que « le rappel, qui a commencé par précaution et concerne des produits fabriqués en Belgique, est mis en œuvre avec des partenaires commerciaux dans tous les pays de destination pour les lots concernés de Kinder Surprise, Kinder Mini Eggs, Kinder Surprise Maxi 100 g et Kinder Schokobons ». Le groupe précise que « tous les autres produits Kinder et Ferrero ne sont pas concernés par ce rappel ».