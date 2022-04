Guerre en Ukraine: les forces russes ont procédé à des exécutions extrajudiciaires de civils, accuse Amnesty

Ces témoins ont fait état de façon récurrente d’homicides délibérés, de violences illégales et de manœuvres d’intimidation généralisées perpétrés par les forces russes contre la population civile non armée de la région de Kiev.

Les forces militaires russes ont exécuté de façon extrajudiciaire des personnes civiles en Ukraine, ce qui s’apparente à des crimes de guerre, a déclaré Amnesty International jeudi à l’occasion de la publication de nouveaux témoignages recueillis sur le terrain. L’ONG a interrogé plus de 20 personnes originaires de villes et de villages proches de Kiev, dont plusieurs avaient été témoins ou avaient eu directement connaissance des violences commises par les forces russes.

Les témoignages montrent qu’en Ukraine, des civils non armés sont tués chez eux et dans la rue, dans des actes d’une cruauté innommable et d’une violence choquante, accuse Amnesty.