Les États-(dés)Unis d’Amérique

L’événement n’est attendu que dans quatre ans, mais la communauté des historiens américains a déjà commencé à plancher sur le 250e anniversaire de la Déclaration d’indépendance des États-Unis (4 juillet 1776). L’occasion de mettre en avant le glorieux passé de la nation mais également de faire retour sur certains épisodes plus sombres et de réparer des injustices. Malheureusement, cette belle opportunité de réconciliation nationale survient dans un climat de polarisation extrême. En Amérique plus qu’ailleurs, l’histoire est non seulement un enjeu politique mais les faits historiques y font l’objet d’une violente contestation politique.