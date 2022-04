Les démineurs de l’armée belge prêts à partir en Ukraine

Les berges des douves qui entourent l’un des forts de la double enceinte des fortifications d’Anvers. Optimiste, le thermomètre indique 10º mais le vent glacial donne une fâcheuse envie de le traiter de menteur. L’eau noire des fossés inondés ne dépasse pas les 4º. Pas de quoi refroidir l’équipe de plongeurs démineurs du service d’enlèvement et de destruction d’engins explosifs (Sedee) de l’armée arrivée un peu plus tôt. Que du contraire. C’est à celui qui plongera le premier pour remonter des tréfonds les nombreux dangers qui y stagnent depuis des lustres. Un homme enfile sa combinaison, ses palmes, ses bonbonnes et se jette à l’eau. Très vite, il signale avoir repéré quelque chose. Ses collègues lui lancent un panier en plastique. Ils le remontent avec plusieurs munitions de calibres différents. Que font-elles donc là ?