La canneberge, un «super-aliment» très tendance

Ces petits fruits rouges et acidulés sont deux espèces de « myrtilles ». L’une, « cranberry » (Vaccinium macrocarpon), est cultivée et largement importée d’outre-Atlantique. L’autre, indigène, la canneberge « Vaccinium oxycoccos » de son nom scientifique et latin, est très rare et ne pousse que sur les tourbes acides et humides des landes et des tourbières de Haute Ardenne. Ces tourbières sont rarissimes et placées en réserves naturelles protégées. Il est d’ailleurs interdit de récolter ces fruits !