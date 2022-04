«Passions»: les nouvelles ardeurs de Bach

Les temps changent et, chaque année à cette période, notre appréciation des Passions de Bach fait face à des ardeurs nouvelles. Succédant aux propositions romantisantes du passé, cela fait plusieurs dizaines d’années que les lectures de Philippe Herreweghe sonnent, au disque comme au concert, comme des références absolues. Avec une façon d’insuffler une liberté baroque tout en conservant à cette musique une indéniable spiritualité qui parle aussi bien au croyant qu’à l’agnostique.

Herreweghe face à lui-même

Herreweghe lui-même, depuis qu’il enregistre Bach pour son propre label « PHI » s’est remis en cause et nous a habitués à des interprétations plus légères dans la texture, souvent plus allantes dans les tempi, comme le démontre très clairement le somptueux coffret de 10 CD qu’il vient de publier. En soi, ce dernier est un parfait survol de l’ensemble du travail de cantor du compositeur.