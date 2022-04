Samy et Ryan Mmaee à cœur ouvert: «Cela fait mal de voir les Rouches dans cet état»

Anciens du Standard, Samy et Ryan Mmaee font désormais le bonheur de Ferencvaros (Hongrie). Des performances qui se répercutent avec le Maroc, futur adversaire des Diables rouges lors de la Coupe du monde au Qatar. Un rêve éveillé pour les frangins alors que leur ex-club vit des moments compliqués.

Ce dimanche, les Rouches se rendent à Saint-Trond, pour enfin en terminer avec leur saison catastrophique. « Un duel entre mes anciennes couleurs, je vais donc regarder cela attentivement », souffle Samy. « En fait, j’essaie de jeter un oeil à tous les matches du Standard et je dois bien avouer que cela me fait mal de les voir dans cet état. Quand tu parles de ce club en Belgique, voire ailleurs, les gens le considèrent comme un candidat au titre, pas une formation qui flirte avec la relégation. J’espère qu’ils trouveront rapidement une solution car leur place est plus haut dans le classement ».