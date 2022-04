Etty Hillesum, une source d’inspiration

En guise de texte inspirant, Kitty Crowther nous oriente vers Etty Hillesum, une jeune femme juive connue pour avoir, pendant la Seconde Guerre mondiale, tenu un journal intime, et écrit des lettres depuis le camp de transit de Westerbork aux Pays-Bas. Dans Une vie bouleversée, elle écrit notamment : « Je n’ai nul besoin de faire bonne figure aux yeux du monde extérieur, j’ai ma force intérieure et cela suffit, le reste est sans importance. » Elle écrit aussi ceci, qui fait particulièrement écho à l’actualité : « On peut nous rendre la vie assez dure, nous dépouiller de certains biens matériels, nous enlever une certaine liberté de mouvement tout extérieur, mais c’est nous-mêmes qui nous dépouillons de nos meilleures forces par une attitude psychologique désastreuse. En nous sentant persécutés, humiliés, opprimés. En éprouvant de la haine. En crânant pour cacher notre peur. On a bien le droit d’être triste et abattu, de temps en temps, par ce qu’on nous fait subir ; c’est humain et compréhensible.