«The Unstable Boys»: antipathie pour le diable

On ne présente plus le rock critic anglais du « NME » des années 60, 70 et 80 qui a déjà raconté dans deux livres (L’envers du décor en 1996 et Apathy for the devil en 2012) son errance dans le rock business, avec autant de souvenirs que de distance par rapport à ces rockeurs qu’il aime et déteste à la fois.